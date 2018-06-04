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Киев могут отключить от горячей воды и отопления: когда и почему

В Киеве с 1 августа все дома могут отключить от горячего водоснабжения.

Об этом сообщила пресс-секретарь замглавы КГГА Юлия Грамотная, передает Украинская правда.

Это связано с тем, что Нафтогаз из-за долгов отказался поставлять газ Киевтеплоэнерго, которое с 1 мая отвечает за тепло и горячую воду.

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При этом ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обеспечивают около 70% Киева, должны перейти в управление Киевтеплоэнерго с 1 августа. Если вопрос с поставкой газа до этого времени не решится, без воды останется весь город.

– Есть риск того, что Нафтогаз займет позицию: не будем заключать договор. Тогда весь Киев останется без горячей воды. Более того, это ставит под угрозу подготовку к зиме и отопительный сезон вообще,- объяснила Юлия Грамотная.

Ранее Факты ICTV писали, что Виталий Кличко обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой вмешаться в ситуацию с отказом НАК Нафтогаз Украины обеспечить горячее водоснабжение столицы.

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