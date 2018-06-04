Министр: Создание Антикоррупционного суда – это технический вопрос

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко сообщил Фактам ICTV, что правительство будет способствовать созданию Антикоррупционного суда в случае голосования за него парламентом.

В случае принятия депутатами соответствующего законопроекта во втором чтении, Кабинет Министров выполнит все предусмотренные технические процедуры и выделит необходимые средства для создания нового органа, рассказал Александр Саенко.

В то же время в случае отставки Премьер-министра Владимира Гройсмана, правительство продолжит работать и воплощать начатые реформы до тех пор, пока парламент не сформирует новый Кабмин.