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Министр: Создание Антикоррупционного суда – это технический вопрос

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко сообщил Фактам ICTV, что правительство будет способствовать созданию Антикоррупционного суда в случае голосования за него парламентом.

Міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко

В случае принятия депутатами соответствующего законопроекта во втором чтении, Кабинет Министров выполнит все предусмотренные технические процедуры и выделит необходимые средства для создания нового органа, рассказал Александр Саенко.

В то же время в случае отставки Премьер-министра Владимира Гройсмана, правительство продолжит работать и воплощать начатые реформы до тех пор, пока парламент не сформирует новый Кабмин.

Очень важно, чтобы все эти наработки, которые происходят, все реформы имели дальнейшее развитие. Формирование нового правительства – это и вопрос формирования новой коалиции в парламенте, – сообщил министр.

Читайте: Гройсман уйдет в отставку, если Антикоррупционный суд не создадут Антикоррупционный суд: министр назвал последствия провала закона Эксперт: Заявление Гройсмана об отставке - это способ давления
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