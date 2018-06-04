На Киевщине перекрыли объездную дорогу

В Киевской области недовольные действиями местных властей жители Обуховского района перекрыли на час объездную дорогу города.

Среди них и пайщики совхоза-комбината Обуховский. Говорят, люди не могут оформить в собственность законно выделенные участки-паи, пишет Эспрессо.

– Проблемы заключаются в завуалированных исках. Основной целью которых является лишить прав собственности земли этих селян, которые своим трудом всю жизнь пытались получить в собственность эти земли, – сказал адвокат, правозащитник Арсен Луцик.

Совхоз Обуховский прекратил свое существование в 2006 году. Именно с этого времени работники и пенсионеры получили право на оформление в собственность земельной доли-пая. Из 839 пайщиков сделать это смогли лишь половина.

– Если у нас есть невостребованные паи, которых более 400, их все необходимо положить в публичную кадастровую карту. Ждать пока появится владелец и оформит на себя документ и до этого времени государство как арендодатель может получать аренду, как я отмечал, это 8 миллионов гривен ежегодно только арендной платы, – сказал Луцик.

Екатерина Шевченко всю свою жизнь, с 14 лет, проработала дояркой. Жалуется, что заработала 2 тысячи гривен пенсии в месяц. Поэтому на паевой участок возлагает особые надежды.

– Я думаю, что мне за этот пай кто стакан воды подаст. Но пытаются отобрать. И это по судам, 3 часа по судам ездим и они все откладывают. Только суд до края доходит, все только начинается. То те адвокаты их совхозные или судьям отвод дают или недоверие судьям, – сказала Шевченко.

Судебные споры между пайщиками и совхозом продолжаются уже три года. Селяне до последнего собираются отстаивать свои законные права.

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К слову, в Днепре на улице Набережная Победы автомобиль снес остановку общественного транспорта и перевернулся.