Неизвестные инвесторы скупили за неделю 10% всех Karbo

Курс украинской криптовалюты Karbo за прошлую неделю снизился с 0,64 до 0,6 USD/KRB или на 6,3%.

Напомним, что неделей ранее, рынок украинской криптовалюты неожиданно вышел из почти двухмесячного затишья, когда ее курс колебался в пределах 0,50-0,52 USD/KRB, а ежедневные объемы торгов составляли всего $10-15 тыс. и вырос до значения в 0,72 USD/KRB на пике в субботу 26-го мая (+40%). Средний объем ежедневных торгов в этот период достигал $50-75 тыс., передает Hовое время.

Тогда участники рынка сходились во мнении, что на курс в основном повлиял выход новости о вхождении Karbo в мировой ТОП-10 анонимных криптовалют.

По словам абсолютного большинства опрошенных нами участников рынка, новость спровоцировала приток средств в валюту именно розничных инвесторов, потому что до трети из выросшего от 10 до 50 тыс. долл. дневного объема торгов проходило через крипто-биржу BTC Trade UA – единственную из шести бирж на которых Karbo торгуется и гривне, и где существует удобная система расчета гривневыми карточками украинских банков.

– Первая неделя, когда Karbo сделало +40% в долларе и больше +50%-ов в Биткоине – это была неделя массового спроса. Рынок ничто не могло “наклонить вниз”, даже майнеры не собирались продаваться и ждали роста. Когда в прошлые выходные курс начал сползать с 0,72 до 0,68 – никто не воспринял это серьезно, – сказал один из ведущих украинских криптотрейдеров.

– Но на прошлой неделе мы все увидели, как кто-то искусственно выставляет большие лоты “на понижение”, “обрубывая” курс на 2 цента вниз каждый раз. Сначала мало кто понимал, что происходит, но теперь уже все основные брокеры подтверждают этот “инсайд” – пока на биржах торговалось $30-40 тыс. в день, – крупные покупатели скупали в обменниках до $50-70 тыс. на день.

Суммарный объем закупки только у четырех опрошенных нами брокеров составил $120 тыс. (3,6% от капитализации) за прошлую неделю. Если же принимать во внимание и предыдущую неделю, когда около $220-240 тыс. было выкуплено на бирже, – то становится понятным, что на рынке появился игрок или группа игроков, что скупили за последние две недели Karbo приблизительно на $340 тыс. или около 10% от общей капитализации.

– А вы же сами понимаете, что может сделать с рынком игрок который контролирует 340 тыс. из $3,3 млн общей капитализации этой криптовалюты, при среднедневном обороте в $40-50 тыс. – и уронить его с 50 до 25 центов – и разогнать вверх до 10 долларов буквально за неделю. Ясно, что тот, кто вложился почти на треть миллиона будет “гнать рынок” только вверх – так что нас однозначно ждет “ралли”, только бы угадать, когда оно начнется, – выразил общую мысль криптотрейдер Тарас Середа.

Читайте: Криптовалюта в Украине: как заработать и стоит ли вкладывать в биткоины

– По моей информации, пул разработчиков Karbo таки сумел договориться о добавлении Karbo на одну из китайских бирж к первой половине июня. А это приток капитала не только из Китая, но и Японии и Южной Кореи, – фактически основы крипторынка мира. Это косвенно подтверждается и внезапной волной интереса японских и корейских специализированных ресурсов к Karbo. Cкорее всего, кто-то формирует большой портфель, для того, чтобы перепродать его ребятам из Азии с заоблачной премией. Потому, что как показывает опыт последних лет – они готовы платить. При этом учтите также, что с понедельника на рынок выйдут еще и обменники, чтобы пополнить запасы. Поэтому, думаю нас ждет неделя очень активных торгов, – дополнил Тарас Середа

Karbo – криптовалюта выпущенная в обращение 30 мая 2016 года, что позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с 0,0058 до 0,6 USD/KRB или в 103 раза. Общая капитализация рынка криптовалюты состоянием на 03.06 составляет 3 579 298 USD или 465 BTC. Karbo торгуется на шести криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre и Altex.exchange.