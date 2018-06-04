Повышения минимальной зарплаты не будет – Данилюк

Экономических предпосылок для повышения минимальной заработной платы по результатам первого полугодия нет.

Об этом министр финансов Александр Данилюк заявил в интервью Экономической правде.

В первом квартале 2018 года госбюджет по доходам не выполнили на 6,2 млрд грн. В апреле ситуация улучшилась, однако до сих пор наблюдается недовыполнение плана.

Сейчас в Минфине ищут способ выровнять ситуацию.

По словам Данилюка, повышение минималки – это дополнительные расходы. Такое повышение с апреля обошлось бы госбюджету минимум в 13 млрд. грн.

Это минимальная сумма, которая нужна только на повышение минималки – без учета повышения должностного оклада работника и тарифного рассмотрения единой тарифной системы.

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– Если учесть повышение тарифного рассмотрения в соотношении к минималке, была бы дополнительная потребность в расходах на 2018 год в 30 млрд. грн. Первое полугодие заканчивается уже через месяц. Сейчас нужно думать об Антикоррупционном суде, а не заниматься популизмом, – добавил Данилюк.

Напомним, с 1 января 2018 года прожиточный минимум составляет 1700 грн, а минимальная зарплата – 3723 грн.