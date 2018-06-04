PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Повышения минимальной зарплаты не будет - Данилюк/

Повышения минимальной зарплаты не будет – Данилюк

Экономических предпосылок для повышения минимальной заработной платы по результатам первого полугодия нет.

Гроші гривні

Об этом министр финансов Александр Данилюк заявил в интервью Экономической правде.

В первом квартале 2018 года госбюджет по доходам не выполнили на 6,2 млрд грн. В апреле ситуация улучшилась, однако до сих пор наблюдается недовыполнение плана.

Сейчас в Минфине ищут способ выровнять ситуацию.

По словам Данилюка, повышение минималки – это дополнительные расходы. Такое повышение с апреля обошлось бы госбюджету минимум в 13 млрд. грн.

Это минимальная сумма, которая нужна только на повышение минималки – без учета повышения должностного оклада работника и тарифного рассмотрения единой тарифной системы.

Читайте: Гройсман уйдет в отставку, если Антикоррупционный суд не создадут

– Если учесть повышение тарифного рассмотрения в соотношении к минималке, была бы дополнительная потребность в расходах на 2018 год в 30 млрд. грн. Первое полугодие заканчивается уже через месяц. Сейчас нужно думать об Антикоррупционном суде, а не заниматься популизмом, – добавил Данилюк.

Напомним, с 1 января 2018 года прожиточный минимум составляет 1700 грн, а минимальная зарплата – 3723 грн.

Ранее стало известно, что повышение минимальной заработной платы до 4100 грн может состояться по окончанию первого квартала 2018 года.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка