Пляжный сезон сорван. Где на Азове закрыт доступ к пляжам

Украина до осени закрыла некоторые районы Азовского моря из-за проведения учений.

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на слова начальника пресс-центра Военно-морских сил Украины Олега Чалика.

По информации, районы закрывают на заявку Вооруженных сил Украины с 1 июня до 1 сентября.

Будут закрытые районы к востоку от Мариуполя возле Широкино, Мелекино и Белосарайской косы, а также на восток от Бердянска.

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К слову, в курортном поселке Кирилловка Акимовского района Запорожской области, расположенном на Федотовой косе в Азовском море в результате сильного шторма был подтоплен ряд баз отдыха.