PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Пляжный сезон сорван. Где на Азове закрыт доступ к пляжам/

Пляжный сезон сорван. Где на Азове закрыт доступ к пляжам

Украина до осени закрыла некоторые районы Азовского моря из-за проведения учений.

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на слова начальника пресс-центра Военно-морских сил Украины Олега Чалика.

По информации, районы закрывают на заявку Вооруженных сил Украины с 1 июня до 1 сентября.

Будут закрытые районы к востоку от Мариуполя возле Широкино, Мелекино и Белосарайской косы, а также на восток от Бердянска.

Читайте: Побережье Азовского моря затянуло “ковром” из водорослей

К слову, в курортном поселке Кирилловка Акимовского района Запорожской области, расположенном на Федотовой косе в Азовском море в результате сильного шторма был подтоплен ряд баз отдыха.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка