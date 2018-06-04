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Прогноз погоды в Украине на сегодня, 4 июня (КАРТА)

Погода в Украине сегодня, 4 июня, будет солнечной и жаркой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, дожди с грозами возможны лишь на юге и востоке Украины.

Средняя температура воздуха +28, на пару градусов меньше только в Одесской и Черновицкой областях.

В Киеве сегодня сухо и солнечно, в течение дня от +26 до +28.

Читайте: Засушливо и жарко: погода на июнь в Украине

Ранее синоптики прогнозировали жаркое и сухое лето в Украине, которое закончится не ранее второй половины сентября.

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