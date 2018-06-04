Савченко готовила теракт в Раде и правительственном квартале – полиграф

Результаты экспертизы на полиграфе подтвердили, что народный депутат Надежда Савченко готовила теракт в правительственном квартале и здании Верховной Рады, а также обсуждала с сообщниками планы убийства руководителей государства.

Результаты психологической экспертизы на полиграфе опубликовала СБУ.

Экспертиза показала, что Надежда Савченко обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях со свержением конституционного строя и лично готовила насильственное свержение конституционного строя.

Кроме того, она обсуждала планы вооруженного захвата власти и участвовала в подготовке вооруженного захвата власти, для чего подыскивала и перевозила оружие.

Разработанные планы Савченко обсуждала с Рубаном В.В., Захарченко А.В., Тимофеевым А.Ю.

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Вместе с тем, нардеп обсуждала с сообщниками планы убийства руководителей государства, в том числе лично распределяла роли в покушениях.

Она разработала четкий план убийства руководителей и договаривалась с сообщниками, кто и что должен делать во время покушения. Свои планы она доводила до Тимофеева А.Ю. и Рубана В.В.

– Полиграф также показал, что Савченко готовилась совершить теракт в правительственном квартале и здании Верховной Рады, – говорится в сообщении.

В связи с сознательным противодействием Савченко проведению судебной психологической экспертизы с использованием полиграфа, комиссия экспертов не смогла задать ей все вопросы, а проведение экспертизы было прекращено.

Напомним, 22 марта, Верховная Рада поддержала представление ГПУ на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.

Савченко обвиняют в подготовке теракта и государственного переворота.

22 мая Апелляционный суд Киева оставил Надежду Савченко под стражей.