В Крыму объявили чрезвычайное положение – причина

В Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

– Ввести со 2 июня 2018 года для органов управления и сил территориальной подсистемы Крыма единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Крыма режим функционирования чрезвычайная ситуация. Установить для органов управления и сил ТСЧС региональный уровень реагирования, – говорится в распоряжении так называемого главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова, передает Крым.Реалии.

Читайте: Оккупанты в Крыму хотят безвиз и придумали свою схему

Согласно распоряжению, администрациям Красногвардейского, Нижнегорского, Советского, Первомайского районов необходимо обеспечить все меры, которые примет комиссия по ликвидации ЧС при российском правительстве Крыма.

Ранее Факты ICTV писали, что после 2014 года оккупационные власти переселили в украинский Крым от 850 тыс. до миллиона граждан России.