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В РФ Сущенко приговорили к 12 годам тюрьмы

В Москве украинского журналиста Романа Сущенко приговорили к 12 годам в колонии строгого режима.

Обновлено. 17.33. В МИД Украины отреагировали на незаконный приговор украинскому журналисту Роману Сущенко в России.

Об этом в  Twitter сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

Романа Сущенко российский суд признал виновным в шпионаже, сообщает Интерфакс-Украина.

– Признать Сущенко виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (Шпионаж) и назначить ему наказание в виде 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – огласил решение судья Олег Музыченко.

Читайте: В семье Романа Сущенко произошло горе

Процесс по делу Сущенко проходил в закрытом режиме, поэтому судом было объявлено только вступительная и резолютивная части приговора.

Общественный защитник Сущенко Марк Фейгин отметил, что приговор суда будет оспариваться.

Напомним, 2 октября, стало известно, что 30 сентября украинского журналиста Романа Сущенко посадили в СИЗО Лефортово и обвинили в  “шпионаже”.

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