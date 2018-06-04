В РФ Сущенко приговорили к 12 годам тюрьмы

В Москве украинского журналиста Романа Сущенко приговорили к 12 годам в колонии строгого режима.

Обновлено. 17.33. В МИД Украины отреагировали на незаконный приговор украинскому журналисту Роману Сущенко в России.

Об этом в Twitter сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

Висловлюємо протест РФ щодо незаконного вироку журналісту Сущенку.Політично вмотивована справа.Вимагаємо звільнення pic.twitter.com/VcjvMh2WOa — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 4 июня 2018 г.

Романа Сущенко российский суд признал виновным в шпионаже, сообщает Интерфакс-Украина.

– Признать Сущенко виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (Шпионаж) и назначить ему наказание в виде 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – огласил решение судья Олег Музыченко.

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Процесс по делу Сущенко проходил в закрытом режиме, поэтому судом было объявлено только вступительная и резолютивная части приговора.

Общественный защитник Сущенко Марк Фейгин отметил, что приговор суда будет оспариваться.

Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра. — Mark Feygin (@FeyginMark) 4 июня 2018 г.

Напомним, 2 октября, стало известно, что 30 сентября украинского журналиста Романа Сущенко посадили в СИЗО Лефортово и обвинили в “шпионаже”.