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В Запорожье запретили продавать алкоголь ночью

Власти Запорожья приняли решение запретить продажу алкогольных напитков в ночное время.

Продаж Алкоголю

В Запорожье депутаты местного горсовета приняли решение запретить продажу алкоголя с 22.00 до 8.00, сообщают Українські новини.

Прекратить продажу алкогольных напитков в ночное время должны все субъекты предпринимательской деятельности.

Однако новое ограничение не касается заведений ресторанного хозяйства (кафе, бары, рестораны).

Читайте: Как побороть алкогольную зависимость – ученые нашли способ

К слову, в Днепре запретили продавать алкогольные напитки в ночное время.

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