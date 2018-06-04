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Украина готова выдать 23 россиянина в обмен на Сенцова и других политзаключенных

Украина готова передать России 23 человека для освобождения Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

Ірина Геращенко

Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске, первый вице-спикер Ирина Геращенко на заседании согласительного совета в парламенте.

– На прошлой неделе во время очередных минских встреч, украинская сторона обратилась еще раз к РФ с инициативой – мы готовы передать 23 россиян, осужденных в Украине за причастность к терактам, подготовку терактов, за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины.

Мы готовы их передать России для освобождения Сенцова, Кольченко, Карпюка, Клыха, Гриба, молодого студента, похищенного в Беларуси, которому сегодня лекарства не дают, и других политзаключенных Кремля.

И мы не разъединяем украинцев с крымскими татарами, а также с теми, кто находится на оккупированных территориях, – отметила Геращенко.

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Ранее ряд российских актеров поддержали Олега Сенцова, осудженного до 20 лет тюрьмы, и прочитали рассказы украинского режиссера.

Фото: ВР

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