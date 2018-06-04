Собственник UFuture рассказал, чем Украина интересна западному инвестору

Василий Хмельницкий считается успешным предпринимателем в Украине. С помощью нового парка информационных технологий и индустриального парка он хочет привлечь иностранных инвесторов.

Он уверен в том, что в некоторых сферах Украина как производственная площадка является вне конкуренции. Об этом он рассказав в интервью owc.de.

– Господин Хмельницкий, что такое UNIT.CITY и чем отличается IT-проект от других проектов?

– Для разработки концепции UNIT.CITY мы объездили весь мир. Мы наблюдали за тем, какая инфраструктура для осуществления коммерческой деятельности в области инноваций считается общепринятой. Инновационная Кремниевая долина состоит из различных кластеров. А мы бы хотели многие предприятия по разработке инновационных технологий объединить в один кластер. Там должны появиться акселераторы, совместные офисы (Coworking-Spaces), институты предпринимательства, а также институты по разработке инновационных технологий. Должен образоваться совместный город, в котором соберутся молодые таланты и инновационные предпринимательские объединения и, таким образом, возникнут новые подходы и проекты. Для этого мы предоставим инфраструктуру, чтобы можно было успешно заключать выгодные сделки.

Также очень важным является социальный вопрос. В Украине много талантливых людей. Но здесь они становятся невостребованными и не получают никакой поддержки. Поэтому они уезжают. Следовательно, для Украины на данный момент важными являются две вещи: сначала нужно создать условия, чтобы талантливые люди больше не покидали страну. А во-вторых, нужно сделать так, чтобы те талантливые люди, которые сейчас выехали, со своим уже полученным опытом снова вернулись в нашу страну. Это и является ядром проекта UNIT.City, то есть стартап, единственный в мире – за $200 млн.

Василий Хмельницкий является основателем одной из ведущих инвестиционных групп UFuture, занимающейся реализацией крупного инфраструктурного проекта

– Предприниматели часто жалуются, что Украина недостаточно способствует деятельности инвесторов, также подвергаются критике коррупция и отсутствие гарантии соблюдения законности. Что Вы на это скажете?

– Да, у нас много проблем. У нас коррупция, и законы не всегда соблюдаются. Но предпринимательская обстановка является неплохой. Мы все хотим, чтобы к нам вошли инвесторы. Но все-таки люди в нашей стране отличаются. Многие из них имеют еще постсоветские принципы, поэтому предпринимательская культура еще не развита. Но у инвесторов не должно быть страха, поскольку здесь живут интеллигентные люди. Это супер-месторасположение, где могут производиться очень дешевые товары. А также в этой стране проживает около 40 млн человек, а это хороший рынок сбыта.

Я бы просто рекомендовал найти местного партнера по договору. Обратитесь в Банк реконструкции и развития и посмотрите, кому он выдает кредиты. Ведь тот, кому он выдавал кредиты, был им проверен и проанализирован. Вот с таким партнером можно заключать любые сделки без проблем. И поверьте мне, бизнес начнет очень быстро расти. Вы начнете с малого, и не обязательно покупать завод за $100 млн. Если вы начинаете со сбыта, то следует стартовать с небольшого выпуска, а затем его развивать. Нам это нужно, но при этом речь не идет о деньгах. Речь идет о том, что немецкие предприниматели имеют хороший и необходимый опыт. И именно этот опыт нам и нужен. Деньги – это не большая проблема. У нас они тоже есть, в любом случае.

– Украина должна как можно быстрее привлечь внимание иностранных инвесторов. Что необходимо для этого сделать?

– Люди в Украине привыкли жаловаться на коррупцию, президента, Кабинет министров, депутатов, предпринимателей. Но это не совсем правильно. Скорей всего, это переходная фаза, в которой люди не хотят ничего исправлять и совершенствовать, а просто ищут какое-либо оправдание. Я хотел бы сказать, что ситуация медленно, но меняется. Я думаю, что в течение следующих трех или четырех лет это изменится, и люди изменятся. Ведь люди делают политику, они борются с коррупцией, они принимают и исполняют законы. Поэтому для начала следует изменить людей. Это – самое главное изменение, которое необходимо стране.

– Ваш индустриальный парк Белая Церковь должен стать образцовым проектом в Украине. Что за этим кроется?

– Подход заключается в том, чтобы частная экономика и государство создали соответствующие условия для инвесторов. Арендуется участок земли, подключается электричество, газ, вода и другие каналы энергопитания. Затем государство помогает иностранным инвесторам получить все необходимые разрешения, чтобы не было бумажной войны и конфронтации с коррупцией. Первое предприятие в индустриальном парке уже создано, следующие три или четыре должны скоро подоспеть. Я приведу Вам пример из нашего первого предприятия. Мы проанализировали таможенную статистику и определили, что в Украине не производятся, например, розетки, выключатели и штекеры. Затем мы собрали команду и через полгода начали производить данную продукцию. Через три месяца у нас будет полный цикл производства десяти видов продукции, которая на данный момент в Украине не производится.

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Продукция очень дешевая, и я не вижу ни одной страны, которая может с нами конкурировать. В Китае заработная плата варьируется от $700 до $800. Если производить продукцию из такого же материала, затем уплатить пошлину, поставить нам, здесь растаможить, то она не сможет конкурировать с нашей продукцией. А мы будем производить данную продукцию не только для украинского рынка. Возникнет потребность в миллионах или даже десятках миллионов таких розеток. Мы сертифицируем их по европейским стандартам. Мы можем поздравить всех поляков и немцев, поскольку скоро вы сможете покупать нашу продукцию по приемлемой цене. Поэтому я приглашаю всех предпринимателей, которые хотят снизить свои расходы и увеличить доходы. Приезжайте к нам, мы ориентируемся на клиента. Мы приложим все усилия, чтобы создать условия для ведения бизнеса. Я уверен, что парк станет успешным.

– Наконец-то выросли зарплаты. Не влияет ли это существенным образом на Ваше преимущество конкуренции?

– Проблема действительно есть. Около двух миллионов людей выехали, но осталось 40 млн человек. Да, размер зарплат немного увеличивается. Если вам необходим инженер или технолог, то зарплата будет варьироваться от $1000 до $2000. Но если кто-то думает, что здесь можно найти хорошего специалиста за $200, то он ошибается. Простой рабочий, как правило, получает около $400. С налогами $600. Не только в Киеве, но и в Черкассах, Белой Церкви и других городах. Но это все равно не 3 000 евро или 1 500-2 000 евро, как в Германии. Мы в восемь раз дешевле. И это наше преимущество конкуренции.

Василий Хмельницкий является основателем одной из ведущих инвестиционных групп UFuture, занимающейся реализацией крупного инфраструктурного проекта. К самым известным относятся возрождение аэропорта в Киеве, разработка инновационного парка Unit.City и Lviv.Tech.City, а также индустриального парка Белая Церковь.

Элена Мачильски.