Из тюрьмы “ЛНР” освободили украинца

Из тюрьмы в Луганской области удалось освободить украинца, которого незаконно удерживали боевики “ЛНР”.
Об этом в Facebook сообщил представитель омбудсмена Украины на Донбассе Павел Лисянский.
– Гражданина Украины, осужденного до 2014 года, которого НВФ “ЛНР” незаконно удерживала в местах лишения свободы, благодаря коллективным действиям международного сообщества удалось освободить, – написал он.
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То есть, по его словам, мужчину, имя которого он не называет, из-за войны не выпустили из тюрьмы и удерживали вплоть до июня 2018 года.
Между тем, Россия в Минске продолжает блокировать вопрос обмена пленными на Донбассе.
Фото: Павел Лисянский
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