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Активы Газпрома арестованы! Украина ждет $2,6 млрд выплат

Голландские активы ПАО Газпром были арестованы для выплаты НАК Нафтогаз 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.

– На прошлой неделе НАК Нафтогаз Украины подала ходатайство относительно ареста долей ПАО Газпром в его голландских дочерних компаниях и задолженности дочерних компаний “Газпрома”. Ходатайства были поданы для обеспечения права на получение от Нафтогаза российского монополиста $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража, принятому в феврале 2018 года. Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний Газпрома в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест, – отметили в пресс-службе Нафтогаза.

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Нафтогаз также инициировал арест активов в других юрисдикциях, включая доли Газпрома у его дочерних компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

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