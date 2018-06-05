Бодрый и шутит – российский режиссер о состоянии Сенцова

Российский режиссер Аскольд Куров встретился с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым в колонии.

Российский режиссер Аскольд Куров встретился с незаконно осужденным украинским режиссером Олегом Сенцовым и рассказал, что тот чувствует себя хорошо, сообщает 112 Украина.

– Олег чувствует, насколько это возможно в его ситуации, хорошо. Он чувствовал себя хуже на десятый день голодовки, чем сейчас. Он достаточно бодрый, хорошо держится, веселый, шутит, очень интересуется, что происходит во внешнем мире, потому что ничего не знает о последних новостях, – сказал Куров.

Режиссер не пытался отговорить Сенцова от голодовки. Также Куров добавил, что тот не жалуется на содержание.

– Раньше были жалобы, что очень холодно в одиночной камере. Он сейчас изолирован в одиночной камере в связи с голодовкой. Ему дали телевизор, обогреватель. На холод не жалуется. Он пьет кипяченую воду. Раз в два дня ему ставят капельницы глюкозы и какие-то витамины, – добавил режиссер.

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К слову, Украина готова передать России 23 человек для освобождения Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.