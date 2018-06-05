Бюджетная авиакомпания запустит новые рейсы из Украины

Авиакомпания Bravo Airways с 15 июня анонсирует открытие рейсов в Люблин (Польша) из Киева, Харькова и Херсона с 15 июня.

Об этом сообщают на официальной странице компании Bravo Airways в Facebook.

Так, регулярные рейсы будут осуществляться трижды в неделю из международного аэропорта “Киев” имени Игоря Сикорского по средам (вылет в 22.35), пятницам (в 13.50) и воскресеньям (в 18.10) и обратно из Люблина по понедельникам (в 05.45), четвергам (в 09.45) и пятницам (в 19.40).

Отправление из Харькова назначено на 04.15 по понедельникам и на 08.15 по четвергам, из Люблина – на 00.25 и на 04.20 соответственно.

Длительность полета из аэропорта Киева составит 1 час 20 минут (1 час 25 минут – обратно из Люблина) и 2 часа из аэропорта Харькова (1 час 50 минут – обратно из Люблина).

При этом компания подкорректировала время вылета рейсов из Херсона – в 03.10 по четвергам, в 18.25 по пятницам и в 22.45 по воскресеньям, а возвращение из Люблина назначено в 23.30 по средам, в 14.45 по пятницам и в 19.05 по воскресеньям.

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Рейсы по маршрутам будут осуществляться самолетами Boeing 737-500.

Стоимость перелета стартует от 1 300 гривен, все тарифы включают возможность перевозки багажа весом до 23 кг.

Напомним, итальянский лоукостер Ernest Airlines будет летать во Львов.