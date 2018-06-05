Сутки на Донбассе: двух оккупантов уничтожено и шестеро ранены

Российско-оккупационные войска 30 раз прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из них 10 раз применяли артиллерию и минометы.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.
Во время боевых действий прошлых и текущих суток потерь среди наших защитников нет. По данным разведки, двух оккупантов было уничтожено и шестеро ранены.
Так, бои продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошкивское, что на Луганщине. На Горловском направления в районе населенного пункта Зайцево.
Не прекращаются боевые действия на Донецком направлении вблизи Авдеевки, Песок, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого.
На Мариупольском направлении – в районе населенного пункта Лебединский.
Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.
Боевики не прекращают обстрелы гражданских объектов. Так, вечером 4 июня около 21.00, оккупанты обстреляли Донецке фильтровальную станцию (ДФС). Обслуживающий персонал был вынужден скрываться в бомбоубежище и остался дежурить на объекте вторые сутки. Информация о повреждении ДФС уточняется.
Читайте: Без света, связи, под обстрелами – самые горячие точки на Донбассе
Напомним, ранее стало известно о том, что в плен боевиков попал 19-летний боец ВСУ.