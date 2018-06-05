Сутки на Донбассе: двух оккупантов уничтожено и шестеро ранены

Российско-оккупационные войска 30 раз прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из них 10 раз применяли артиллерию и минометы.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Во время боевых действий прошлых и текущих суток потерь среди наших защитников нет. По данным разведки, двух оккупантов было уничтожено и шестеро ранены.

Так, бои продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошкивское, что на Луганщине. На Горловском направления в районе населенного пункта Зайцево.

Не прекращаются боевые действия на Донецком направлении вблизи Авдеевки, Песок, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого.

На Мариупольском направлении – в районе населенного пункта Лебединский.

Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

Боевики не прекращают обстрелы гражданских объектов. Так, вечером 4 июня около 21.00, оккупанты обстреляли Донецке фильтровальную станцию ​​(ДФС). Обслуживающий персонал был вынужден скрываться в бомбоубежище и остался дежурить на объекте вторые сутки. Информация о повреждении ДФС уточняется.

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Напомним, ранее стало известно о том, что в плен боевиков попал 19-летний боец ​​ВСУ.