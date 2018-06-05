Канада отреагировала на приговор Сущенко

Правительство Канады осуждает приговор РФ, вынесенный украинскому журналисту Роману Сущенко.
Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в своем Twitter.
Вынесенный 4 июня приговор официальная Оттава воспринимает как попытку ущемления журналистов.
– Как бывший журналист, я возмущена арестом и осуждением украинского журналиста к 12 годам лишения свободы в России. Канада осуждает эту попытку репрессировать тех, кто работает на защиту правды, – написала Фриланд.
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Напомним, что вчера, 4 июня, Мосгорсуд в России приговорил к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж гражданина Украины Романа Сущенко.
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