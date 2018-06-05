Когда подрядчики понесут ответственность за ремонт дорог Украины

Исполнители, осуществляющие ремонт дорог, уже в этом году могут понести ответственность за качество асфальта на дорогах. Об этом сообщил Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко Фактам ICTV.

В этом году в Украине на ремонт дорог выделили из бюджета почти 47 миллиардов гривен. На эти средства планируется восстановить около 4 тысяч километров автодорог.

Для проверки качества работ, проводимых подрядчиками, привлекают международную систему экспертизы. В то же время, усилились требования Укравтодора к исполнителям работ. На средний ремонт гарантия должна составлять не менее 5 лет, а на капитальный – минимум 10 лет.

Результаты аудита подрядчиков можно будет увидеть уже в конце этого года, считает Министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко:

– Сейчас этот вопрос будет поставлен на повестку дня. Я думаю, что таких случаев на местах много. В конце года мы будем анализировать. Факты ненадлежащего качества за свой счет подрядчики будут переделывать, – прокомментировал министр.

Напомним, что в обнародованном накануне индексе Global Competitiveness Index 2017-2018 по качеству дорог Украина оказалась на 130 месте среди 137 стран.