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Куда поступать: рейтинг лучших вузов Украины

Первую строчку в Топ-200 университетов Украины в 2018 году разделили Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

ВНЗ

Рейтинг составлен центром международных проектов Еврообразование в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

В десятку лучших высших учебных заведений попали также:

  • Харьковский национальный университет имени Каразина;
  • Национальный технический университет Харьковский политехнический институт;
  • Национальный университет Львовская политехника;
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
  • Национальный медицинский университет имени Богомольца;
  • Национальный технический университет Днепровская политехника;
  • Сумской государственный университет;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Отмечается, что в целом подавляющее большинство украинских университетов улучшает показатели по всем направлениям своей деятельности.

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Ранее мы писали об изменениях, которые ждут абитуриентов во время вступительной кампании 2018 года.

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