Куда поступать: рейтинг лучших вузов Украины

Первую строчку в Топ-200 университетов Украины в 2018 году разделили Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
Рейтинг составлен центром международных проектов Еврообразование в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.
В десятку лучших высших учебных заведений попали также:
- Харьковский национальный университет имени Каразина;
- Национальный технический университет Харьковский политехнический институт;
- Национальный университет Львовская политехника;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
- Национальный медицинский университет имени Богомольца;
- Национальный технический университет Днепровская политехника;
- Сумской государственный университет;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
Отмечается, что в целом подавляющее большинство украинских университетов улучшает показатели по всем направлениям своей деятельности.
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