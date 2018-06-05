Куда поступать: рейтинг лучших вузов Украины

Первую строчку в Топ-200 университетов Украины в 2018 году разделили Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Рейтинг составлен центром международных проектов Еврообразование в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

В десятку лучших высших учебных заведений попали также:

Харьковский национальный университет имени Каразина;

Национальный технический университет Харьковский политехнический институт;

Национальный университет Львовская политехника;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;

Национальный медицинский университет имени Богомольца;

Национальный технический университет Днепровская политехника;

Сумской государственный университет;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Отмечается, что в целом подавляющее большинство украинских университетов улучшает показатели по всем направлениям своей деятельности.

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