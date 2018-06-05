Летний отдых откладывается. Пассажиры рейса не могут вылететь из Борисполя

В редакцию Фактов ICTV поступило письмо от пассажиров рейса в Барселону. Самолет авиакомпании Yanair должен был вылететь еще вчера. Однако уже вторые сутки туристы находятся в аэропорту.

Родственница пассажиров рейса в Барселону Ирина Хомяк сообщила, что время вылета переносят уже шестой раз. Родители девушки приобрели путевку у туроператора JoinUp. Информацию о причинах задержки в компании девушке не сообщили.

Я звонила в Yanair и JoinUp. Никто не предоставляет никакой информации. Ситуация продолжается. Мы не знаем сейчас, разворачиваться ехать домой или ждать. Отменить тур невозможно, ведь это будет по нашей инициативе и деньги никто не вернет, – рассказала Ирина.

В пресс-службе туроператора задержку рейса объясняют техническими причинами перевозчика Yanair. Их сейчас устраняют специалисты. Заменить борт другим самолетом в компании не могут. В то же время туроператор обеспечил своих клиентов жильем на время вынужденной ночевки и обещает компенсировать потерянные дни отдыха:

Вычитается стоимость перелета, трансфера, страхования. Стоимость ночи, которую потеряли клиенты, будет компенсирована. Это будет цена за одни сутки, может больше, – сообщила представитель пресс-службы JoinUp Екатерина Резниченко.

По последней информации, предоставленной JoinUp, рейс в Барселону должен вылететь из Борисполя в 18:30.