Лото-Забава: В Киевской области родился 13 миллионер 2018 года!

3 июня во время розыгрыша 982-го тиража Лото-Забава было зафиксировано появление тринадцатого миллионера этого года и 292-го счастливчика в ряде миллионеров Лото-Забава.

В начале розыгрыша первым шариком, который выпал из большого лототрона, стал шарик №20, а следовательно, в 982-м тираже должен был гарантированно выигран 1 000 000 гривен. Таким образом, счастливчик, который зачеркнул три линии с двумя льготными подковками, выиграл не 200 тыс. гривен, а один миллион. Выигрышный билет № 0235291 был приобретен в г.Васильков (Киевская область) на фирменном столе М.С.Л., который находится в супермаркете Фуршет на ул. Грушевского, 19.

Победитель приглашается в Клуб миллионеров М.С.Л., членство в котором дает свои полезные преимущества. Кроме того, оператор государственных лотерей М.С.Л. предлагает победителю посетить Киев и принять участие в специальной праздничной VIP-программе – Два дня из жизни миллионера, рассчитанной на двух человек: победителя и его спутницу или спутника.

В рамках программы новоиспеченному миллионеру предлагается окунуться в мир сладкой жизни в стиле luxury и провести незабываемый уик-энд. Кульминационным событием двух дней станет участие в воскресном прямом эфире Лото-Забава, где любимца фортуны лично поздравят ведущие – Лариса Руснак и Анатолий Гнатюк, и торжественно вручат почетному гостю символический чек на 1 000 000 гривен.

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Напомним, в течение 26-27 мая свой праздничный уик-энд провел почетный участник Клуба миллионеров М.С.Л. – Юрий Редько и его жена Ирина. В рамках эксклюзивной программы Два дня из жизни миллионера Юрия и Ирину ожидало множество миллионерских развлечений: белый лимузин, посещение столичных ресторанов, отдых в SPA-салоне, виртуальная экскурсия с помощью квадрокоптеров над Киевом в 3D-очках. А изюминкой досуга стала незабываемая прогулка на парусной яхте по Днепру под флагом Лото-Забава.

Оператор государственных лотерей М.С.Л. поздравляет главного победителя тиража и советует ему обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.