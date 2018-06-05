Мост Метро в Киеве закроютна капитальный ремонт – дата

В КГГА сообщили, что к моменту аварийности моста Метро еще 4 года, уже планируется капитальной ремонт.

– Обследование в частности установило, что к моменту аварийности еще 6 лет (с момента проведения обследования в 2016 году. – Ред.). То есть теоретически мы должны успеть сделать капитальный ремонт до 2022 года, – заявил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян.

Он добавляет, что было проведено комплексное обследование, разработана проектно-сметная документация, которая сейчас проходит экспертизу. Результаты ее ожидаются в августе 2018 года.

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– После получения положительных результатов экспертизы нужно будет 6 месяцев на разработку документации. После этого можно начинать капремонт. По плану, выполнение капитального ремонта состоится в следующем году. Срок строительства – 2 года, – отметил Дмитрий Давтян.

Ранее Факты ICTV писали, что киевский мост Метро через реку Днепр, может обрушиться в любой момент, если не будет проведена реконструкция.

Фото: Информатор.