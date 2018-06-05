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Мост Метро в Киеве может обрушиться в любой момент – эксперт

Киевский мост Метро через реку Днепр, может обрушиться в любой момент, если не будет проведена реконструкция.

Опасность обрушения возникла из-за того, что во время строительства напрягаемые пучки арматур не были как следует изолированы. Из-за этого пучки покрылись ржавчиной, и на данный момент арматура находится в плохом состоянии.

– Их нужно было капитально мотать специальной изолентой, или же разместить трубки в каналы, а потом заполнить раствором, но этого не сделали. Из-за этого мост в очень плохом состоянии, – заявил сопроектировщик данного моста Георгий Росновский, передает Громадське радіо.

Также Росновский добавил, что капремонт невозможен, потому что он не поможет, нужна реконструкция.

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– Для этого нужно потихоньку разбирать дорогу автодвижения, разбирать кое-какие конструкции, и вместо двух полос делать по три полосы. У меня сделан такой проект. Да, уже лет 10 как запретили движение по мосту тяжелого транспорта, но все равно мост под угрозой. У меня есть другие материалы и обследования, где четко написано, что мост Метро может рухнуть в любой момент абсолютно неожиданно. Начнет в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам. И еще один показатель: когда испытывали мост Метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку, и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку, было – ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается, – отметил Георгий Росновский.

Мост Метро – первый метромост через Днепр в Киеве, который был открыт  5 ноября 1965 года. Вместе с Русановским мостом соединяет правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенкой, Лесным массивом, зоной отдыха – Гидропарком.

Ранее Факты ICTV писали, что Владимир Гройсман обнародовал график и карту ремонта автомобильных дорог в Украине.

Фото: Информатор.

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