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Возможные сроки создания Антикоррупционного суда

Антикоррупционный суд может появиться не раньше весны 2019 года. Об этом Фактам ICTV в комментарии сообщил юридический советник Transparency International Ukraine Максим Костецкий.

Юридичний радник Transparency International Ukraine Максим Костецький

Проект закона предусматривает, что процедура создания может длиться 12 месяцев. Не исключает эксперт и того, что процесс затянется во время отбора будущих антикоррупционный судей. Все зависит от количества желающих, которые подадут свои кандидатуры на роль судей.

К промедлению может привести и техническая сторона создания Антикоррупционного органа. То есть поиск помещений, административного персонала и организация работы будущего суда.

В то же время принятие законопроекта про Антикоррупционный суд не гарантирует предоставление Украине очередного транша от МВФ, считает Максим Костецкий:

– Международный валютный фонд сказал, что в случае, если законопроект не будет соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии о ключевой роли международных экспертов (при отборе судей – ред.), мы можем попрощаться с траншем этого года. Это означает, что Украине придется искать кредиторов на внешнем рынке, в том числе и среди частных инвесторов.

Это может стать причиной роста суммы внешнего долга страны и ослабления гривны, рассказал представитель Transparency International Ukraine.

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