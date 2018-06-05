Организаторы Книжного Арсенала идут в ногу со временем и привлекают своих посетителей не только литературными, но и технологическими новинками. Особенное внимание уделяют детям.

В этом году маленьким посетителям выделили практически половину всех площадей Арсенала. Хитом выставки стал проект виртуальной реальности “Знакомство с тукони”. Посмотреть на лесных жителей авторства львовской художницы Оксаны Булы хотели не только дети, но и взрослые. Даже президент Петр Порошенко, посещая Арсенал в день открытия, не упустил возможности познакомиться с волшебными героями детской книги.

Реализовать масштабную детскую программу удалось благодаря партнеру Книжного Арсенала – благотворительному проекту по изданию и распространению научно- популярной литературы для подростков на украинском языке – ЛакіБукс. Проект стартовал на прошлогоднем Книжном Арсенале.

– За этот год мы провели более 30 просветительских мероприятий в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Мариуполе, Северодонецке и других городах Украины. Десятки детских библиотек и интернатов бесплатно получили наши книги. Оказалось, что у нас много единомышленников, – рассказывает соосновательница проекта, глава БФ Я Майбутнє України Марта Левченко.

В свой день рождения проект не только помог организаторам с детской программой, но и подготовил много собственных сюрпризов для посетителей. На стенде ЛакіБукс детей ждала генетическая викторина с настоящим байкером, и возможность рассмотреть в микроскоп клетки насекомых и растений.















На Книжном Арсенале детей познакомили с тукони и показали мух через микроскоп / 8 фотографий

На протяжении пяти дней Арсенала у микроскопа всегда была очередь. Екатерина Пашук вместе с 5-летней дочерью Алисой разглядели в нем “синее тропическое дерево” и были немало удивлены, узнав, что это клетки самой обычной плесени.

По словам Екатерины, ей бы не хотелось, чтобы в будущем Алиса читала книги в электронном виде.

– Книга должна быть бумажной, ее нужно чувствовать, – считает она, – Поэтому то, что я вижу здесь, мне очень понравилось. Все доступно написано и ярко проиллюстрировано. Например, книга Сонячна система Жереми Клейса. Я, благодаря ей, даже узнала то, что “проспала” в школе.

А шестиклассник Арсений в микроскоп долго рассматривал лапку мухи. Объяснил просто: после школы хочет поступать на биологический факультет.

Выбор развлечений для детей связан с презентацией новой книги проекта – Літо довжиною в ДНК авторства врача, биолога, журналиста и матери троих детей Алины Штефан. Представители проекта называют издание первой украинской книгой про биотехнологии для подростков.

Читайте: Самое ценное чтиво Книжного Арсенала

– Сложнее всего было пересказать простым языком вещи, которые имеют стабильную научную терминологию. Я надеюсь, что в результате вышла познавательная приключенческая история, которая учит не бояться нового, проявит интерес к биотехнологиям и разбудит желание искать информацию и самостоятельно расширять свои знания, а главное – вдохновят критически мыслить и хотеть быть умными, – говорит автор книги.

Літо довжиною в ДНК, как и все остальные книги проекта ЛакіБукс, уже в скором времени пополнят библиотеки и интернаты Востока и Юга Украины.