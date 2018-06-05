Никаких оценок. Что даст отмена табелей в первых классах

В 2019-м родители всех первоклассников по завершению учебного года получат свидетельства достижений. Документ заменит отмененные в первом классе табели. Там учителя будут оценивать навыки и процесс обучения. Как это будет происходить, узнавали Факты ICTV.

Без табелей первоклассники учатся уже несколько лет. В этом году пилотные 100 школ уже выдали ученикам свидетельства достижений. Через год документы будут делать на каждого ученика первых классов во всех украинских школах.

Главное отличие – педагоги будут оценивать не результат обучения, а процесс. То есть насколько активно ученик вступает на уроке, как сотрудничает с одноклассниками.

Прощай, СССР

В Минобразования планируют отказаться от советской практики ведения табелей, которые на деле являются просто ведомостями. В МОН говорят – хотят отказаться от практики числовой оценки количества допущенных ошибок.

– Школа должна предоставлять ученику и родителям развернутую характеристику о достижениях ребенка, так как показано в образце свидетельства для 1 класса, – сказала Министр образования и науки Лилия Гриневич.

Таким образом, документ, который заменит табель, – свидетельство достижений, будет более информативным чем предшественник.

Служебная информация для родителей

Советник Министра образования Иванна Коберник говорит – критерии, размещаемые в свидетельстве, прежде всего, должны иллюстрировать социальные компетентности ребенка. То есть, насколько он активен на уроке, как взаимодействует с одноклассниками, мирно ли решает конфликты, задает ли вопросы о новом, непонятном.

Это качества, которые должна развивать Новая украинская школа. В комментарии Фактам Иванна Коберник сообщила, что оценка в начальной школе должна переформатироваться с итоговой на формировочную.

– Формировочное оценивание отличается тем, что оценивается процесс. То есть то, как ребенок работает в школе, что с ним происходит. Речь идет не только об усвоении предметных знаний, а также и о получении социальных навыков и компетенций.

По результатам такой оценки родители будут получать обратную связь в виде свидетельства достижений, о том, что происходит с ребенком в школе, на каком этапе развития он находится.

Изменения касаются не только учеников

Новые методы повлияют и на учителей, которым теперь необходимо по-другому подходить к процессу оценки, и на родителей, которым предстоит понимать полученные результаты и работать с ними.

Свидетельства успешности выдаваться в двух экземплярах. Один родители оставят себе. Там, кроме характеристики их ребенка, учитель может разместить свои рекомендации, что нужно делать ученику, чтобы улучшить результаты.

Предполагается и обратная связь. Во втором экземпляре свидетельства, который родители должны вернуть в школы, они могут указать свои пожелания.

Само свидетельство будет состоять из двух частей. В первой учитель оценивать так называемые социальные и рабочие компетентности. Имеется в виду активность на уроке, вопросы ребенка о чем-то новом и непонятном. Кроме того, здесь учителям надо обратить внимание на самостоятельность учеников в работе, был ли ребенок доброжелательным к другим и решал ли конфликты мирным путем.

Во второй части компетентности оцениваются предметно. Однако акцент ставится не на количестве ошибок или отрицательной оценке достижений ученика. Внимание сосредотачивается, исходя из моделей поведения ребенка и процесса обучения.

Вместо оценок – уровни

Навыки первоклассников в свидетельстве успешности оцениваются по четырем уровням. Принципиальное отличие от предыдущей системы – отсутствие варианта, аналогичного низкому уровню. Таким образом учитель не фиксирует факт того, что ребенок чего-то не умеет, а акцентирует внимание на том, что ученик нуждается в помощи и может улучшить свои знания.

Минобразования предлагает педагогам следующие уровни оценки:

Имеет значительные успехи

Демонстрирует заметный прогресс

Достигает результатов с помощью учителя

Требует значительного внимания и помощи

Так определять подготовку детей будут в первом и втором классах. В третьем классе кроме описательной части, появится оценивания баллами.

Первая сотня

Во время последних звонков в ста пилотных школах по всей Украине получили свидетельства и аттестаты не только выпускники. Свидетельства успешности выдали ученикам первых классов.

Экспериментальные учебные заведения получили методические материалы о том, как правильно заполнять новые свидетельства достижений и как их толковать родителям учеников при необходимости. Теперь МОН обрабатывает комментарии и пожелания от педагогов пилотных школ.

По словам Иванны Коберник, большинство участников положительно оценивает внедрение свидетельств. Дети в школах, где уже некоторое время посвящают внимание развитию социальных компетенций (умение работать в команде, решать проблемы мирно, предлагать новые идеи) ведут себя более открыто, легче выражают свое мнение и не боятся задавать вопросы учителям.

Немного, но все же были и критические замечания. В основном они возникали из-за привычки отдельных учителей к итоговому оцениванию знаний, говорят в Минобразования. Тем не менее, пожелания участников пилотного проекта учтут и с нового учебного года свидетельства введут во всех школах Украины.

Что получим

На сайте Новой Украинской школы говорится о результатах, которых планирует достичь МОН с помощью формировочного оценивания. Новый для Украины метод основывается на качественных показателях.

Например, как работал ученик, сотрудничал ли с другими, прилагал ли усилия, относился ли к учебе с интересом. Это можно оценить только через наблюдение за работой ученика, а не по результатам обучения.

Благодаря формовочном оценке учитель сможет подкорректировать учебный процесс и свою работу, а также выстроить индивидуальную образовательную траекторию ученика.

Яна Семенюк

Фото: новая украинская школа