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Работа для студентов на лето: 10 вакансий, где платят больше

Аналитики отобрали 10 самых высокооплачиваемых вакансий для студентов, которые хотят найти временную работу на лето.

Робота для студентів на літо

Коммуникабельность, активность, ответственность, возраст от 18 лет – основные требования работодателей к молодым специалистам. Остальное зависит от вида деятельности.

Чаще всего опыт желателен, но не обязателен.

Аналитики OLX Работа отобрали топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий для студентов, которые хотят подзаработать на каникулах летом.

Среди них как варианты полной ставки, так и предложения с неполной занятостью.

Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий по работе на полную ставку

  1. Бармен – 15000 грн
  2. Сборщик клубники – 13500 грн
  3. Разнорабочий – 12500 грн
  4. Аниматор – 12000 грн
  5. Помощник администратора – 8500 грн
  6. Кассир в супермаркет – 8000 грн
  7. Грузчик – 8000 грн
  8. Оператор на аттракционы – 8000 грн
  9. Официант – 8000 грн
  10. Продавец – 7000 грн

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Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий с неполной занятостью

* Оплата труда производится почасово, поэтому вознаграждение зависит от количества рабочих часов.

  1. Грузчик – 550 грн/час
  2. Помощник официанта – 350 грн/час
  3. Стикерувальник – 310 грн/час
  4. Упаковщик – 200 грн/час
  5. Разнорабочий – 65 грн/час
  6. Переводчик – 60 грн/час
  7. Сборщик ягод – 60 грн/час
  8. Кальянщик – 45 грн/час
  9. Няня – 45 грн/час
  10. Кассир – 37 грн/час

Факты ICTV также узнали, сколько украинцев работает за границей и можно ли зарабатывать те же деньги дома.

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