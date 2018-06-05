Работа для студентов на лето: 10 вакансий, где платят больше

Аналитики отобрали 10 самых высокооплачиваемых вакансий для студентов, которые хотят найти временную работу на лето.
Коммуникабельность, активность, ответственность, возраст от 18 лет – основные требования работодателей к молодым специалистам. Остальное зависит от вида деятельности.
Чаще всего опыт желателен, но не обязателен.
Аналитики OLX Работа отобрали топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий для студентов, которые хотят подзаработать на каникулах летом.
Среди них как варианты полной ставки, так и предложения с неполной занятостью.
Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий по работе на полную ставку
- Бармен – 15000 грн
- Сборщик клубники – 13500 грн
- Разнорабочий – 12500 грн
- Аниматор – 12000 грн
- Помощник администратора – 8500 грн
- Кассир в супермаркет – 8000 грн
- Грузчик – 8000 грн
- Оператор на аттракционы – 8000 грн
- Официант – 8000 грн
- Продавец – 7000 грн
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Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий с неполной занятостью
* Оплата труда производится почасово, поэтому вознаграждение зависит от количества рабочих часов.
- Грузчик – 550 грн/час
- Помощник официанта – 350 грн/час
- Стикерувальник – 310 грн/час
- Упаковщик – 200 грн/час
- Разнорабочий – 65 грн/час
- Переводчик – 60 грн/час
- Сборщик ягод – 60 грн/час
- Кальянщик – 45 грн/час
- Няня – 45 грн/час
- Кассир – 37 грн/час
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