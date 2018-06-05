Работа для студентов на лето: 10 вакансий, где платят больше

Аналитики отобрали 10 самых высокооплачиваемых вакансий для студентов, которые хотят найти временную работу на лето.

Коммуникабельность, активность, ответственность, возраст от 18 лет – основные требования работодателей к молодым специалистам. Остальное зависит от вида деятельности.

Чаще всего опыт желателен, но не обязателен.

Аналитики OLX Работа отобрали топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий для студентов, которые хотят подзаработать на каникулах летом.

Среди них как варианты полной ставки, так и предложения с неполной занятостью.

Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий по работе на полную ставку

Бармен – 15000 грн Сборщик клубники – 13500 грн Разнорабочий – 12500 грн Аниматор – 12000 грн Помощник администратора – 8500 грн Кассир в супермаркет – 8000 грн Грузчик – 8000 грн Оператор на аттракционы – 8000 грн Официант – 8000 грн Продавец – 7000 грн

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Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий с неполной занятостью

* Оплата труда производится почасово, поэтому вознаграждение зависит от количества рабочих часов.

Грузчик – 550 грн/час Помощник официанта – 350 грн/час Стикерувальник – 310 грн/час Упаковщик – 200 грн/час Разнорабочий – 65 грн/час Переводчик – 60 грн/час Сборщик ягод – 60 грн/час Кальянщик – 45 грн/час Няня – 45 грн/час Кассир – 37 грн/час

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