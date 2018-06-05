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СБУ заблокировала кибератаку на дипведомство страны-члена НАТО

СБУ заблокировала кибератаку на дипломатическое ведомство одной из стран-членов НАТО из-за несанкционированного использования информационных ресурсов Минздрава Украины.

Хакер

Правоохранители задокументировали факт нарушения правил защиты информации и эксплуатации автоматизированных систем должностными лицами одного из государственных предприятий Минздрава, сообщает СБУ.

Эти нарушения привели к получению злоумышленниками незаконного доступа к информационно-телекоммуникационным системам госучреждения.

В дальнейшем хакеры попытались воспользоваться указанным взломомом для проведения кибератак на иностранное представительство.

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По результатам проверки руководство Минздрава Украины уволило гендиректора госпредприятия. Ему объявлено о подозрении.

В рамках открытого уголовного производства продолжается досудебное расследование.

Ранее стало известно, что российские хакеры планировали масштабную кибератаку в Украине 28 июня, когда страна празднует День Конституции.

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