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Еще одно повышение тарифов на воду в Киеве: когда и на сколько

Киевводоканал на открытых слушаниях 25 мая утвердил повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение в 2019 году.

Вода

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Подорожание воды для киевлян в 2019 году составит в среднем 49,6%до 23 грн 17 копеек.

– Пересмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, размера ренты, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств. Расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению по подсчетам Киевводоканала изменится в среднем на 49,6% и составит 23 грн 17 коп., – отметила директор Департамента экономики и финансов Ирина Кирилюк.

Новые тарифы вынесут на рассмотрение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг только после того, как будут рассмотрены все замечания.

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Ранее сообщалось, что примерно в июне в Киеве подорожает водоснабжение, когда НКРЭКУ утвердит новые тарифы.

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