Социальная защита и условия для развития украинских детей

Социальная Справедливость отметила День защиты детей. Активисты общественного движения начали семейный праздник ко Дню защиты детей и Дню матери и собрали средства, участвуя в традиционном Пробеге под каштанами.

Гарантии социальной защиты детей – одна из первоочередных обязанностей государства, – считают активисты Социальной справедливости. По мнению Аллы Шлапак, лидера Социальной справедливости, сущность деятельности общественного актива – заботиться, чтобы гарантированные Конституцией Украины права должным образом обеспечивались. Собственным примером и инициативами Социальная справедливость продемонстрировала свое неравнодушие в вопросах благосостояния украинских детей.

В частности, в столичном ботаническом саду, по инициативе Социальной Справедливости, начали семейный праздник для тысяч киевлян. Кроме яркой культурно-спортивной и развлекательной программы, во время действа наградили школьников за лучшие рисунки ко Дню матери. Конкурс, который проходил в течение месяца, собрал сотни удивительных работ. Автор лучшего портрета получил награду от народного художника Украины Веры Бариновой-Кулебы.

В то же время, закрепив статус одной из самых массовых команд, Социальная справедливость собирала средства для приобретения необходимого оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии в рамках Пробега под каштанами.

– Мы сумели собрать многочисленную и дружную команду, которая весело, полезно и приятно провела время, а главное, своим участием помогла собрать средства на благотворительность. 324 участника от Социальной справедливости – именно столько неравнодушных людей нам удалось объединить. Особенно приятно и важно, что в нашей команде было аж 23 ребенка и 3 человека с ограниченными возможностями. Их участие в пробеге лишний раз доказывает – нет ничего невозможного. Нужно только стремиться и уверенно идти к победе, – отметила лидер Социальной Справедливости Алла Шлапак.

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В составе команды Социальной справедливости Руслан Печников – мастер спорта по горному бегу, участник Чемпионата Европы по горному бегу и кроссу, многократный чемпион Украины по легкой атлетике завоевал в пробеге два первых, одно второе и два третьих места.

Напомним, что благотворительный Пробег под каштанами традиционно проводится в Киеве в последнее воскресенье мая. Это был 26-й по счету пробег, в котором приняли участие более 15 000 человек.