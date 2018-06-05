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Надеюсь, вы что-то сможете сделать! Письмо Сенцова к главам G7

Украинский политзаключенный, кинорежиссер Олег Сенцов, который голодает в российской тюрьме, написал письмо лидерам стран Большой семерки (G7).

Олег Сенцов

Фото письмо Олега Сенцова странам G7, который передала сестра политзаключенного Наталья Каплан, публикует Громадское.

– Уважаемые господа! Спасибо Вам большое за то, что вы и ваши страны делаете для Украины. Нам еще многое предстоит сделать самим и с вашей помощью. Например, победить в этой гибридной войне с нашим врагом.

Относительно ситуации с украинскими политзаключенными, я надеюсь, что вы что-то сможете сделать для решения их судеб и не будете сосредотачиваться на одной личности, например, мне. А поможете многим.

Удачи вам в вашем нелегком деле! Слава Украине! – говорится в обращении Сенцова.

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Ранее российский режиссер Аскольд Куров встретился с Олегом Сенцовым в колонии и рассказал о его состоянии здоровья.

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