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Список потенциальных жертв терактов: СБУ открыла уголовное дело

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту разглашения сведений досудебного расследования из-за публикации в СМИ фамилий потенциальных жертв террористических актов.

СБУ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

– Правоохранители установили, что на странице одного из интернет-изданий размещены публикации с перечнем лиц, данные о которых есть в материалах ранее открытого уголовного производства. В публикации указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны, – говорится в сообщении.

В ведомстве уверяют, что данные автору публикации “на разглашение указанных сведений органом досудебного расследования и процессуальным руководителем не предоставлялись”.

Отмечается, что в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 387 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Перед этим некоторые СМИ опубликовали якобы список СБУ, в котором указаны 47 украинских журналистов и блогеров, которым угрожает смерть от рук киллеров.

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Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что имитация убийства Аркадия Бабченко помогла следствию получить список из 47 человек, которые могли стать следующими жертвами террористов.

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