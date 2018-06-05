Цены на квартиры в Украине снизятся: когда и на сколько

К концу года, из-за ситуации на валютном рынке, цены на недвижимость в Украине могут снизиться.

Эксперт по вопросам недвижимости Ярослав Цуканов считает, что цены на квартиры в Украине снизятся на 7-8% к концу года, если на валютном рынке не будет глобальных колебаний, сообщает Обозреватель.

– В Украине по-прежнему локомотивом продаж являются не очень большие квартиры эконом-класса. Наибольшее количество продаж приходится на 1-2 комнатные квартиры. Премиум-сегмента у нас практически нет, – сказал Цуканов.

По его словам, весь премиум-сегмент перекрыл вторичный рынок.

– Что касается тенденции, то судя по динамике цены будут снижаться. Это будет достаточно мягкое снижение цены. В прошлом году в долларовом эквиваленте цены упали примерно на 10%. В позапрошлом году цены упали примерно на 14%. Если не будет никаких глобальных потрясений, то, скорее всего, до конца года мы увидим снижение в районе 7-8%, – подытожил эксперт.

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