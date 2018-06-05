В Минфине предлагают забирать субсидии у должников за коммунальные услуги

Министерство финансов может ввести систему автоматической отмены субсидий за неуплату коммунальных услуг.

Замминистра финансов Сергей Марченко заявил, что Министерство финансов может ввести систему автоматической отмены субсидий за неуплату коммунальных услуг, чтобы стимулировать субсидиантов не создавать задолженности по оплате ЖКУ, передает Укринформ.

– Обсуждается несколько вариантов, как организовать выплаты, чтобы не попасть в ситуацию, когда десятки миллиардов гривен государство отдает гражданам и не знает, сколько этих средств возвращается по целевым назначением. Жилищно-коммунальная сфера устроена таким образом, что должников, особенно домохозяйства, не так просто отключить от услуг. Поэтому основной принцип, который поможет в этой ситуации, – автоматическая утрата права на субсидию в случае неуплаты, – сказал Марченко.

По его словам, если субсидианта поймают на том, что он получил субсидию и не оплатил счета за коммунальные услуги, то на следующий день тот потеряет право на получение помощи.

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К слову, монетизация жилищных субсидий заработает с 1 января 2019 года.