В Украине построят шесть Дворцов спорта

В Украине выделили 150 млн грн на строительство Дворцов спорта в 6 городах Украины.
Из госбюджета Украины выделили 150 млн грн на строительство Дворцов спорта в Хмельницком, Тернополе, Черкассах, Виннице, Львове и Ровном, сообщает Федерация баскетбола Украины.
Хмельницкий, Тернополь, Черкассы, Винница и Львов получат по 27 млн грн, а для Дворца спорта в Ровно выделят 15 млн грн.
Дополнительное финансирование должны взять из областных и городских бюджетов. Строительство планируют начать осенью 2018 года.
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К слову, центр транспортных инноваций Hype.ua выбрал место строительства тестовой площадки для Hyperloop в Днепре и планирует сосредоточиться на разработке технической документации.
Фото: Федерация баскетбола Украины
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