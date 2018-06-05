PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В Украине построят шесть Дворцов спорта/

В Украине построят шесть Дворцов спорта

В Украине выделили 150 млн грн на строительство Дворцов спорта в 6 городах Украины.

Из госбюджета Украины выделили 150 млн грн на строительство Дворцов спорта в Хмельницком, Тернополе, Черкассах, Виннице, Львове и Ровном, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Хмельницкий, Тернополь, Черкассы, Винница и Львов получат по 27 млн грн, а для Дворца спорта в Ровно выделят 15 млн грн.

Дополнительное финансирование должны взять из областных и городских бюджетов. Строительство планируют начать осенью 2018 года.

Читайте: Мост Метро в Киеве закроют на капитальный ремонт – дата

К слову, центр транспортных инноваций Hype.ua выбрал место строительства тестовой площадки для Hyperloop в Днепре и планирует сосредоточиться на разработке технической документации.

Фото: Федерация баскетбола Украины

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка