Каким будет курс доллара в Украине – прогноз эксперта

Курс доллара в Украине в этом месяце может достичь 26,75 грн. Какой прогноз дают эксперты.

В мае курс так и не смог преодолеть отметку 26 грн/$ на наличном рынке, несмотря на прошедший финал Лиги Чемпионов в Киеве и приток наличной валюты.

– Вероятно, этот уровень останется ключевым для рынка. Жесткая денежно-кредитная политика НБУ и выкуп валюты с рынка будут сдерживать попытки роста курса выше этой отметки, – отмечает старший аналитик FOREX CLUB Андрей Шевчишин Обозревателю.

Глобальные ценовые тенденции на рынке сырья остаются благоприятными для украинского экспорта – зерновых и продукции горно-металлургического комплекса.

Негативным фактором для гривны выступают высокие цены на энергоносители, в том числе на газ для промышленных предприятий, что будет отражаться ростом себестоимости продукции и критического импорта.

Укрепление доллара против мировых валют, особенно евро, также несет риск для стабильности гривны, поскольку на Европу приходится более 40% украинского экспорта.

Усиливать давление будет девальвация турецкой лиры в мае на 20%. Средний курс продажи наличного евро в июне может колебаться в диапазоне 30,4–31,5 грн за евро.

Курс доллара будет в пределах 26-26,75 грн.

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Напомним, в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV экономические эксперты рассказали, что будет с курсом доллара к концу 2018 года, где и в какой валюте лучше хранить деньги.