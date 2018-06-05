Жизнь в Шотландии: почему профессия почтальона считается престижной

Киевлянка Валерия пять лет назад переехала в Шотландию и рассказала об особенностях жизни в стране.

Киевлянка Валерия пять лет назад переехала в Шотландию и рассказала программе Утро в большом городе о том, почему профессия почтальона считается одной из самых престижных и об особенностях жизни в стране.

По словам Валерии, каждый почтальон имеет свой рабочий автомобиль и за месяц получает около 1750 фунтов (примерно 65 тыс. грн).

Хотя требования к такой профессии не высоки. Нужно уметь управлять автомобилем и пользоваться навигатором.

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Даже если у вас возникнут проблемы при переезде в Шотландию, государство поможет вам с жильем. Однако многим оно может не понравиться.

– Шотландцы со средним доходом предпочитают жить в домах, а не в квартирах, потому что государство выделяет социальное жилье для малообеспеченных семей, для инвалидов, матерей-одиночек, иногда получают эти квартиры переселенцы, и ты никогда не знаешь, кто будет твоим соседом. В таких районах еще и очень грязно, – рассказала украинка.

К слову, для постоянных жителей Бразилия – это вовсе не страна карнавалов. Украинка Наталья переехала туда 8 лет назад и рассказала об особенностях жизни в стране.