Где в Киеве чаще всего тонут: опасные зоны

В Киеве с начала года зафиксирован уже 21 смертельный случай на воде. Большинство утопленников было в районе мостов – Пешеходного и Южного.

Об этом в комментарии 44.ua рассказал начальник части специальных спасательных работ на воде в Киеве Юрий Билецкий.

– С начала 2018 года в Киеве зарегистрирован 21 утопленник. При этом за аналогичный период в 2017 году было 13 утопленников, из них один ребенок. На сегодняшний день большинство утопленников было в районе мостов, в частности, Пешеходного моста, где сильное течение и не оборудованные пляжи, и прыжки с Южного моста, где люди разбиваются и тонут. Таких было 3 случая, – уточнил он.

По его словам, сильное течение также не позволяет быстро найти и достать тело.

Билецкий отметил, что двух утопленников до сих пор не нашли, “и по сегодняшний день они считаются без вести пропавшими”.

Согласно информации на сайте КП Плесо, среди 12 обустроеных столичных пляжей временно купаться не рекомендуется на: Пуще-Водице, Черторое и Тельбине.

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К слову, пляжный сезон официально открыт. В Киеве 13 официальных и почти три десятка диких пляжей.

Фото: pleso.org