День журналиста: подборка лучших сюжетов новостей Факты ICTV за год

Профессия телекорреспондента – без преувеличения одно из самых интересных направлений журналистики. В День журналиста Факты ICTV подготовили подборку сюжетов Факты ICTV, которые лучше всего иллюстрируют работу репортеров.

Когда профессия – это призвание. Как становятся учителями

Яркая личность, уверенность в себе и умение заинтересовать детей. Быть учителем – это не только идеальное знание предмета и любовь к детям. Журналистка Фактов ICTV Екатерина Рудешко демонстрирует одно из важных профессиональных умений – быстро и одновременно глубоко погрузиться в тему в поисках уникальных деталей.

Аналог турецких морских ворот Босфор: плюсы и минусы

Посмотреть на всем известный объект по-новому и найти неизвестную ранее информацию – профессиональное умение, на получение которого порой уходят годы. Оксана Коваленко не просто овладела ценным качествов, но и продемонстрировала его в своем материале о единственных морских воротах Украины – Турецком Босфоре.

Украинский мед: как выбрать и цена

Рассказать интересно о простых вещах – качество, которым обладает не каждый журналист. Следующий сюжет Алексея Савицкого об особенностях сбора меда в Украине. Лаконичное и информативное видео о деятельности песчаников и вкусном результате работы пчел.

Самое трогательное поздравление с 8 марта

Иногда журналистские сюжеты дарят не знания, а эмоции. Материал Владимира Михайлова поздравления с Международным женским днем от защитников с передовой именно такой. Это случай, когда никаких комментариев и объяснений автора не требуется.

Им по 20, а они уже командиры. Офицеры рассказали о нелегкой службе

Новости с фронта -вызов для современной украинской журналистики. Говорить и показывать можно далеко не все. Заслужить доверие профессиональных военных и получить от них комментарий тоже не просто. Что уж говорить о рисках для жизни медийщиков. Анастасия Федченко соединила в себе все умения и смогла создать положительный материал о молодых офицерах на фронте.

День вышиванки 2018: тайны и значения по регионам

Журналистика – профессия командная. В быстром информационном потоке успеть охватить все самостоятельно невозможно. Сюжет региональных корреспонденток Татьяны Доцяк, Ирины Тимчишин, Екатерины Курбановой, Ирины Цымбал и их коллеги из киевского нюьзрума Оксаны Михайловой о национальной одежде – отличный пример результата такой работы.

Телевизионные новости – это не только журналисты

Чтобы зритель быстро получил последние новости, которые ему приятно будет смотреть, круглосуточно работает огромная команда профессионалов. Новости – это не только корреспонденты. Это еще и ведущие, продюсеры, редакторы, операторы, графические дизайнеры, режиссеры, звукорежиссеры, осветители, монтажеры, водители, гримеры, ассистенты и еще десятки и сотни профессионалов, которые, словно частицы большого механизма, ежедневно создают качественные материалы.

Яна Семенюк