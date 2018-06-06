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Донбассу грозит круг катастроф – Тука

Если из подтопленных шахт Донбасса не выкачивать воду, это может привести к подтоплению территорий, проседанию грунтов и отравлению воды.

Об этом в эфире Громадського рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

– Во-первых, это подъем грунтовых вод, подтопление территории. То есть жилые дома, улицы, приусадебные участки могут оказаться под водой, – отметил Тука.

– Вторая опасность – это возможность проседания почв, которая приведет к разрушению фундаментов и соответственно – к разрушению инфраструктуры, – подчеркнул он.

– И третий сегмент этого неприятного опасного круга – попадание загрязненных шахтных вод.

Все шахтные воды чрезвычайно загрязнены химическими веществами. Попадание этих вод в те реки и озера, из которых осуществляется водозабор для использования в качестве питьевых вод, – отметил заместитель министра.

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– На подконтрольной Украине территории Донбасса ведется постоянная работа в сотрудничестве с Министерством экологии и Министерством угольной промышленности и энергетики для преодоления экологических угроз, – отметил Тука.

Напомним, Тука заявил, что Россию можно уничтожить по примеру СССР.

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