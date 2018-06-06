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Гройсман подписал представление на увольнение Данилюка

Премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в Facebook, что подписал представление в Верховную Раду на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

– Подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка. После спровоцированного им конфликта на заседании правительства он позволил себе действия, которые, на мой взгляд, несовместимые с дальнейшим пребыванием на должности члена Кабинета министров, – написал Гройсман.

Премьер-министр добавил, что вопрос замены министра финансов должен быть решен безотлагательно.

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К слову, министр финансов Александр Данилюк заявил, что экономических предпосылок для повышения минимальной заработной платы по результатам первого полугодия нет.

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