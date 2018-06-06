PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Кучи денег: Луценко показал "зачистку" кабинетов ГФС Житомирской области/

Кучи денег: Луценко показал “зачистку” кабинетов ГФС Житомирской области

Генпрокуратура пришла с обысками к руководству ГФС Житомирской области.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что руководство ГФС Житомирской области попалось на получении взятки.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

– Чистим кабинеты руководства ГФС Житомирской области, – сообщил Луценко во вторник, 6 июня.

Читайте: Главу Госгеокадастра схватили на взятке в $200 тыс.

Напомним, на взятке поймали судью Окружного административного суда города Киева.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка