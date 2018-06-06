Лондон требует от РФ немедленно освободить 70 украинских политзаключенных

Правительство Великобритании требует от России немедленно освободить 70 украинских политзаключенных, в том числе Олега Сенцова, Александра Кольченко, Александра Шумкова и Владимира Балуха.

Соответствующее заявление правительства Великобритании обнародовано в среду, 6 июня, на сайте ведомства.

– Мы глубоко обеспокоены состоянием четырех украинских граждан, удерживаемых Россией, которые голодают в знак протеста против длительного задержания украинских политзаключенных. Лишение свободы этих людей и многих других украинцев, которых посадили в России, представляется политически мотивированным. Мы призываем российские власти немедленно освободить их, – говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что установление российского контроля над Крымом остается незаконным и нелегитимным, и является грубым нарушением ряда международных обязательств России.

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Напомним, что ранее парламентарии Великобритании призывали прекратить доступ России к базе Интерпола.