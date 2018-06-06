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На Донбассе снайпер ОС ликвидировал командира “ЛНР” – волонтер

5 июня возле поселка Крымское ликвидирован командир минометной батареи 4-й бригады народной милиции “ЛНР”.

Вчера в зоне ответственности 53-й бригады в районе поселка Крымское, снайпером Вооруженных сил Украины был ликвидирован командир минометной батареи 4-й бригады народной милиции “ЛНР”.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мисягин

– Напрашивалось решение, поскольку количество обстрелов на этом участке за последнее время очень сильно увеличилось. Были моменты, когда за 30 минут на одну из наших позиций прилетали до 20-25 мин, – отметил волонтер.

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Сегодняшняя ночь в районе Крымского, по его словам, прошла относительно спокойно.

Как сообщалось, за сутки на Донбассе в результате вражеских обстрелов были ранены трое украинских военных.

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