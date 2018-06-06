Новый порядок установления счетчиков тепла и воды в домах

Совладельцы домов теперь имеют право самостоятельно устанавливать счетчики тепла и воды.

Правительство утвердило требования и механизм информирования владельцев домов об установлении узлов коммерческого учета (счетчиков) тепловой энергии и водоснабжения, сообщает Минрегионстрой.

– Совладельцы должны быть проинформированы о намерении установления (не менее чем за два месяца), стоимости счетчика и проектных работах. Но главное, совладельцам предоставляется право самостоятельно устанавливать приборы учета и никакого согласования от монопольных компаний для этого не требуется. Это ускорит процесс установления средств учета, которые в дальнейшем будут способствовать экономии потребления энергоресурсов и водоснабжения, – отметил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, комментируя соответствующее постановление.

По его словам, сообщение об установке счетчика будет размещаться на сайте оператора внешних инженерных сетей или на официальном портале органа местного самоуправления, а также информационных стендах в подъездах домов.

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В ведомстве также отметили, что переход на 100% учет потребления тепловой энергии, горячей и питьевой воды с помощью счетчиков позволит каждому украинцу оплачивать только те коммунальные услуги, которыми он фактически воспользовался.

К слову, в декабре 2017 года Верховная Рада внесла изменения в закон Об обеспечении коммерческого учета природного газа, запретив устанавливать общедомовые счетчики природного газа без согласия совладельцев многоквартирного дома.