ООС: боевики понесли потери, сорвана разведмиссия РФ

За минувшие сутки боевики 31 раз открывали огонь по позициям Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, в том числе 11 раз с применением тяжелого вооружения, ранены трое украинских военнослужащих.

За минувшие сутки на Донбассе ранены трое украинских военнослужащих.

– На отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия. Напряженной обстановка оставалась в районах населенных пунктов Причепиловка, Крымское, Новотошковское, что на Луганском направлении, Опытное и Новотроицкое на Донецком направлении, где российско-оккупационные войска 11 раз применяли запрещенные минскими договоренностями минометы 120 и 82 калибра, – говорится в сводке, обнародованной на странице ООС в Facebook.

Не прекращаются боевые действия с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино вблизи Мариуполя.

По данным украинской разведки, двое боевиков уничтожены, четверо ранены.

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Вместе с тем, боевики активизировали усилия в разведке с применением БПЛА. Так, утром 5 июня подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно обнаружили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства Орлан-10, а дежурные подразделения зенитных ракетных войск уничтожили цель на подлете к району, который интересовал врага.

Напомним, на Донбассе погиб 22-летний брат журналиста Георгия Гонгадзе.