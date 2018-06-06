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Миротворцы “выжмут” российских оккупантов с Донбасса – Порошенко

Президент Петр Порошенко считает, что миротворцы ООН смогут “выжать” российских оккупантов с территории Украины.

Президент Петр Порошенко уверен, что миротворцы ООН в случае развертывания соответствующей миссии смогут “выжать” российские оккупационные войска с территории Донбасса, передает УНИАН.

Порошенко добавил, что обсудил с наследным принцем княжества Лихтенштейн Алоизом инициативы Украины в ООН и поддержку королевством голосований резолюций по Крыму и агрессии РФ на Донбассе.

– Я подробно проинформировал его светлость о важности введения миротворческой миссии ООН в соответствии с мандатом Совета безопасности ООН, который позволит создать компонент безопасности имплементации Минских соглашений, который позволит “выжать” российские оккупационные войска с территории Украины, позволит прекратить убийства, которые сегодня идут, – сказал президент .

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К слову, Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе и заявила о готовности принять в ней участие.

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