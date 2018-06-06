Пожар в Чернобыле: полиция открыла уголовное производство

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара в Чернобыльской зоне.

По факту пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное производство и начала расследование, сообщает пресс-служба ГУНП в Киевской области.

Сейчас полицейские обеспечивают охрану общественного порядка в зоне отчуждения.

– По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят все необходимые мероприятия по установлению причин пожара, выясняют все обстоятельства задымления и возгорания, – говорится в сообщении.

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Напомним, на горящий лес в Чернобыльской зоне авиация сбросила уже 34 тонны воды.